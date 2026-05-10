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10.05.2026 08:00:00
Chevron Has Returned Over $5 Billion to Shareholders for 16 Consecutive Quarters. Is CVX the Ultimate Oil Stock to Own Right Now?
In a year marked by geopolitical tensions and fluctuating energy prices, oil and gas stocks are in the spotlight. Chevron (NYSE: CVX) is up 20% year to date amid the ongoing conflict in Iran and rising oil prices.These rising prices benefit Chevron, which has consistently demonstrated stellar cost discipline and balance sheet management. The company has a long history of navigating volatility and has consistently rewarded investors, as evidenced by its 39-year track record of increasing its dividend payout.Over the last 16 quarters, Chevron has returned over $5 billion to shareholders through dividends and stock buybacks. Here's what makes Chevron the ultimate oil stock to own right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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