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28.08.2026 20:27:18

Chevron Is in Talks to Expand in Venezuela, a Potential Win for Trump

Chevron, the second largest U.S. oil company, is building on its wager to remain in Venezuela, where it already accounts for about a quarter of the country’s oil production.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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