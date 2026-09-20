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20.09.2026 14:00:03

Chevron plans drilling spree as it overhauls oil and gas search

Kevin McLachlan hopes to replicate the exploration turnaround he achieved at TotalEnergiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
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