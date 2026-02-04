|
04.02.2026 18:30:00
Chevron vs. ExxonMobil: Which Oil Dividend Giant Is the Better Buy for Income Investors?
Chevron (NYSE: CVX) is just a little behind ExxonMobil (NYSE: XOM) most of the time. If investing in stocks were a marathon, it would be a bad thing because Exxon would win. But it's a good thing for Chevron that being slightly behind can still make a stock a great investment opportunity. Here's why you'll probably prefer Chevron over Exxon if you're a dividend investor.Exxon and Chevron are both integrated energy companies with globally diversified asset portfolios. However, Exxon is the larger business, with a market cap of nearly $600 billion. Chevron's market cap is roughly $350 billion. That said, both are among the world's largest energy companies.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
