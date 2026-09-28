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28.09.2026 11:01:12
Childminder facing 'severe financial burden' as heating oil costs rise
The war in Iran is having a practical impact on people across the island as energy prices continue to climb.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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