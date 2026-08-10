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11.08.2026 00:21:11
Chile allows ailing state copper miner to reinvest all profits for first time
Codelco has seen production slump and debt surge as demand explodes for the metal that is critical for data centresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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