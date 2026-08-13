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China Aviation Oil H1 net profit down 17.3% to US$41.4 million on squeezed margins, lower volumes

Earnings hit by higher costs in securing jet fuel supply after escalation of Middle East conflictWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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