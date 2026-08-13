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13.08.2026 09:00:16
China Aviation Oil H1 net profit falls 17.8% to US$41.1 million on squeezed margins, lower volumes
Earnings have been hit by higher costs in securing jet fuel supply as the Middle East conflict intensifiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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