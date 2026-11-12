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12.11.2026 09:33:46
China Aviation Oil Q3 net profit falls 48.7% to US$19.8 million amid energy supply-chain hitches
Revenue rises 18.2%, but weaker gross profit and higher expenses weigh on earningsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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