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20.04.2026 13:51:14
China Aviation Oil says merger between parent and Sinopec not expected to impact business
It notes that the consolidation is not a restructuring of CAO but is taking place at the parent-entity level by the group’s...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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