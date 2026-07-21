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21.07.2026 13:06:00
China has been buying the gold dip, and these analysts say a comeback is brewing
For the last few years, China’s buying patterns have been an excellent investment signal on goldWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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