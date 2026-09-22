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22.09.2026 09:45:05
China spends record amount importing over 1,000 tonnes of gold this year
World’s second-largest economy shelled out almost $160bn on bullion in eight months to AugustWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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