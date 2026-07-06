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06.07.2026 18:52:10
China steps up oil purchases from Middle East as prices fall
Move comes as Saudi Arabia cuts pricing on exports to Asia to 6-year lowWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Rohstoffe in diesem Artikel
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