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17.09.2026 15:43:04
China Stockpiled Oil, and Now It Could Dominate the Energy Landscape
The war with Iran revealed just how much influence the world’s biggest oil importer has over prices and other countries’ supplies of jet fuel, gasoline and diesel.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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