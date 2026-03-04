Ölpreis (Brent)

81,24
USD
-0,16
-0,88 %
04.03.2026 05:00:47

China to lean on Russian oil as Iran crisis chokes supply

Energy disruption set to force Xi Jinping closer to Vladimir Putin and to mull drawing on reservesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 81,24 -0,72 -0,88
Ölpreis (WTI) 74,11 -0,45 -0,60

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:46 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX dreht ins Plus -- DAX deutlich erholt -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt dreht am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisiert sich ebenso sichtbar. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

