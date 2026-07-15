|
15.07.2026 08:48:48
China turns to electric taxis to soften Hormuz oil shock
Taxi usage and ridesharing are booming across Chinese cities, with trips up 6% since the Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|84,50
|-0,45
|-0,53
|Ölpreis (WTI)
|79,44
|-0,16
|-0,20