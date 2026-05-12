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12.05.2026 06:17:27
China’s central bank warns on imported inflation from higher oil prices, focuses on policy transmission
Many economists have already scrapped their forecasts for a rate cut this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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