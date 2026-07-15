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15.07.2026 15:37:26

China’s EV Taxi Boom Is Giving the World’s Biggest Oil Importer a Buffer Against Strait Of Hormuz Supply Shocks

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