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26.05.2026 11:42:00
China’s hidden reserves may be the reason why oil prices haven’t exploded even higher
There’s a high chance the Chinese government is injecting petroleum from a strategic supply into the market, Rory Johnston wrote in a recent Commodity Context newsletter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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