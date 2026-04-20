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20.04.2026 14:07:35

China’s silver imports jump to record on retail and solar demand

The high rate is unlikely to endure, given the lack of a long-term demand-supply imbalance for the metal, says analystWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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