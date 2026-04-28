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29.04.2026 00:20:30
China’s used cooking oil ships to US as war drives biofuel boom
Fuel makers now are scrambling to acquire feedstocks to churn out renewable dieselWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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