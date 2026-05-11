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11.05.2026 10:21:21
Chinese Crude Imports Drop 20% In April, Potentially Easing Pressure On Surging Oil Prices
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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