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14.05.2026 06:33:04
Chinese firms warn Indonesia’s nickel quotas, tax hikes threaten investment
The government has delayed planned increases in mineral royalties and export dutiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Nickelpreis
|18 915,00
|-104,00
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