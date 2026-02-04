|
04.02.2026 14:35:09
Chinese trading firm Zhongcai nets $500mn from silver rout
Well-timed short bets make group led by Bian Ximing a big winner after recent precious metals sell-offWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|73,90
|3,00
|4,23