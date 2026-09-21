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21.09.2026 06:10:42
Chuck Grassley Asks Why Trump Doesn't Embargo Diesel Exports Like Presidents Did in the '70s: Prices Are 'Killing Farmers' Income'
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