CIBC kappt Goldprognose: Was das Edelmetall jetzt für ein Comeback braucht

Um fast ein Drittel stutzt CIBC ihr Goldziel für das Schlussquartal, und doch halten die kanadischen Analysten an einer Wette fest, die der Zinsmarkt so nicht einpreist.

CIBC senkt das Goldziel für das vierte Quartal von 6.500 auf 4.500 US-Dollar

Für 2027 erwartet die Bank dennoch einen Schnitt von 5.200 US-Dollar je Unze

Notenbankkäufe und ETF -Zuflüsse sollen den Gegenwind der Fed ausgleichen

Die kanadische Bank CIBC streicht ihre Goldprognosen kräftig zusammen und rückt damit näher an einen Markt heran, in dem die Feinunze mit rund 3.875 US-Dollar weit unter den Zielen vom Jahresbeginn notiert. Wie Kitco News vergangene Woche berichtete, setzen die Rohstoffanalysten von CIBC Capital Markets in ihrem neuen Edelmetallausblick für das vierte Quartal 2026 nur noch 4.500 US-Dollar je Feinunze an, zu Jahresbeginn waren es 6.500 US-Dollar. Einen Abgesang auf das Edelmetall liefert die Bank trotzdem nicht. Für 2027 rechnet sie mit einem Durchschnittspreis von 5.200 US-Dollar, für 2028 sogar mit 5.500 US-Dollar. Zuvor hatte CIBC für diese beiden Jahre 6.500 beziehungsweise 6.000 US-Dollar veranschlagt.

Fed und Renditen setzen dem Goldpreis zu

Den Grund für den Rückzieher sehen die Analysten um Anita Soni und Cosmos Chiu in der Geldpolitik. Die hartnäckige Inflation, angeheizt durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie hohe Energiepreise, hat die US-Notenbank Fed auf einen strafferen Kurs gezwungen. Steigende Realzinsen und ein festerer US-Dollar verteuern das Halten des zinslosen Metalls, darin verortet CIBC den größten kurzfristigen Gegenwind. Seit dem Rekordhoch hat Gold bei rund 5.600 US-Dollar Anfang 2026 fast 24 Prozent eingebüßt. Nach einem Tief um 4.000 US-Dollar Ende Juni erholte sich der Preis im Sommer Richtung 4.400 US-Dollar, nur um im September erneut abzurutschen, als die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte anhob und weitere Schritte signalisierte.

CIBC setzt auf eine Wende bei den Realzinsen

Ausgerechnet der Zinsanstieg liefert in der Lesart von CIBC aber auch ein Argument für Gold. Seit die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen über fünf Prozent geklettert ist, werden Anleihen zwar attraktiver, zugleich rücken die steigenden Finanzierungskosten die Tragfähigkeit der US-Staatsfinanzen in den Fokus. Sorgen um Staatsschulden und Finanzstabilität könnten die Rolle des Edelmetalls als Absicherung stärken. Mittelfristig hält CIBC zudem ein freundlicheres Umfeld für möglich, falls die Konjunktur schwächelt oder die Inflation so weit nachlässt, dass die Fed die Zinsen stärker senken kann, als der Markt erwartet. Historisch habe ein Realzins unter zwei Prozent dem Goldpreis Rückenwind gegeben, ein Rückgang könne 2027 und 2028 zum Katalysator werden.

Genau diese Annahme ist der wunde Punkt der Prognose. Gemäß den Erwartungen hat die Fed den Leitzins bei ihrer Sitzung am 28. Oktober in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent gehalten. Für Dezember rechnen einer Reuters-Umfrage zufolge alle befragten Ökonomen mit einer weiteren Anhebung. Zudem sehen die 100 Ökonomen den PCE-Preisindex im Mittel erst 2028 wieder am Inflationsziel von zwei Prozent. Die von CIBC skizzierte Lockerung ist damit kein Basisszenario des Marktes, sondern eine Wette auf eine spürbare Abkühlung.

Notenbanken und ETF-Anleger halten dagegen

Abseits der Zinsfrage stützt sich der Optimismus der Bank auf die Nachfrage, und die zeigt sich robuster als der Preis. Nach Daten des World Gold Council flossen im dritten Quartal 2026 rekordhohe 31 Milliarden US-Dollar in physisch goldbesicherte ETFs, die Bestände stiegen um 211 Tonnen auf die Bestmarke von 4.256 Tonnen. Zugleich bauten spekulative Investoren an der COMEX ihre Nettokaufpositionen allein im September um 84 Tonnen ab. Diese Kluft zwischen verkaufenden Terminmarkthändlern und kaufenden Langfristanlegern könnte laut CIBC eine Erholung im kommenden Jahr tragen. Hinzu kommt die physische Nachfrage: Nach Angaben von CIBC summierten sich Käufe von Barren und Münzen im ersten Halbjahr auf 784 Tonnen, eines der stärksten Halbjahre überhaupt, getragen vor allem von Käufern in China und Indien.

Das stärkste Fundament sieht CIBC allerdings bei den Notenbanken, die im ersten Halbjahr 2026 rund 345 Tonnen Gold erwarben. Die Analysten erwarten, dass die Käufe deutlich über dem historischen Schnitt bleiben, weil Zentralbanken ihre Reserven weiter aus Anlagen in US-Dollar umschichten. Auf der Angebotsseite fehlt zugleich die Entlastung: Trotz hoher Preise dürfte die weltweite Minenproduktion nur um rund ein Prozent pro Jahr wachsen, gebremst von Betriebsstörungen, sinkenden Erzgehalten und langwierigen Genehmigungen.

Prognosekurve zeigt nach 2028 wieder abwärts

Bemerkenswert ist, dass CIBC den Aufschwung selbst als vorübergehend zeichnet. Nach dem erwarteten Gipfel 2028 sinken die Durchschnittsziele auf 4.800 US-Dollar im Jahr 2029, 4.500 US-Dollar 2030 und 4.200 US-Dollar 2031. Der optimistische Ausblick ist damit eher eine Erholungsthese für die kommenden zwei Jahre als ein Bekenntnis zu dauerhaft steigenden Preisen.

Für Anleger ist nach der am Mittwoch veröffentlichten Zinsentscheidung nun entscheidend, ob kommende Konjunkturdaten eine weitere Anhebung im Dezember rechtfertigen oder ob diese vielleicht Raum für eine leichte Entspannung bei den Realzinsen lassen. Der Prognose von CIBC zufolge dürfte Gold kurzfristig zwar weiter unter Druck stehen, mittelfristig sei aber trotz des angespannten Umfelds ein höheres Niveau denkbar.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at

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