Goldpreis

4 682,12
USD
-26,41
-0,56 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
27.04.2026 20:22:45

CIBRA Capital Buys Stake in Allied Gold Stock

Amid the raging gold bull market, CIBRA Capital disclosed a new position in Allied Gold Corporation (NYSE:AAUC)on April 24, 2026. However, this may not have been a vote of confidence in Allied’s future growth, but a short-term arbitrage bet following an acquisition offer.According to a recent SEC filing dated April 24, 2026, CIBRA Capital Ltd established a new position in Allied Gold Corporation by purchasing 423,652 shares. The estimated transaction value, calculated using the average unadjusted closing price for the first quarter, was $12.8 million. The market value of the stake was $13.1 million at the end of the quarter.The company is a Canadian-based gold producer with a diversified portfolio of mining assets across Africa, focusing on established and emerging gold regions to support growth and resilience in fluctuating commodity cycles.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 682,12 -26,41 -0,56

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen