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27.04.2026 20:22:45
CIBRA Capital Buys Stake in Allied Gold Stock
Amid the raging gold bull market, CIBRA Capital disclosed a new position in Allied Gold Corporation (NYSE:AAUC)on April 24, 2026. However, this may not have been a vote of confidence in Allied’s future growth, but a short-term arbitrage bet following an acquisition offer.According to a recent SEC filing dated April 24, 2026, CIBRA Capital Ltd established a new position in Allied Gold Corporation by purchasing 423,652 shares. The estimated transaction value, calculated using the average unadjusted closing price for the first quarter, was $12.8 million. The market value of the stake was $13.1 million at the end of the quarter.The company is a Canadian-based gold producer with a diversified portfolio of mining assets across Africa, focusing on established and emerging gold regions to support growth and resilience in fluctuating commodity cycles.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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