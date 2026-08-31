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31.08.2026 03:46:03

CNMC Goldmine ends 8.7% down after gold tumbles on US Fed inflation pledge

This follows spot gold falling more than 3% on Aug 28Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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ATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Wall Street schliesslich tiefer -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
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