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14.05.2026 02:23:27
CNMC Goldmine Holdings to appeal against Kelantan’s higher gold, silver royalty rates
Other metals such as lead and zinc will see no changesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 569,27
|-82,71
|-1,78
|Silberpreis
|78,39
|-5,12
|-6,13
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