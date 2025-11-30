|
30.11.2025 18:05:46
Co-Founder Sells 2.5 million Dutch Bros Coffee Shares for $137 Million
Travis Boersma, executive chairman of the board, executed open-market sales totaling 2,500,000 shares of Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) over Nov. 24 and Nov.25, 2025. The sales nearly fully divested his direct ownership position; details are available in the SEC Form 4 filing.* 1-year performance calculated using Nov. 29th, 2025 as the reference date.Dutch Bros operates and franchises drive-thru coffee shops offering beverages under the Dutch Bros and Blue Rebel brands, with revenue primarily from company-operated shops and franchise royalties.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
