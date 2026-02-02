|
02.02.2026 14:04:07
CO2-Aussage empört Autofahrer: Viele ADAC-Mitglieder kündigen aus Wut - Verkehrschef nimmt seinen Hut
In einem Interview befürwortet Gerhard Hillebrand eine CO2-Bepreisung - die das Tanken teurer macht. Wütende Autofahrer treten daraufhin aus dem ADAC aus. Für das Präsidiumsmitglied ist nun ebenfalls Schluss bei dem Verkehrsclub.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
