07.01.2026 07:33:25
CO2-Ausstoß wird teurer: Emissionshandel spült Rekordsumme in Klimafonds
Seit 2008 werden CO2-Emissionsrechte verkauft, für bisher insgesamt etwas mehr als 100 Milliarden Euro. Mehr als ein Fünftel davon wechselte alleine im vergangenen Jahr den Besitzer. Die Rekordsumme fließt in den Klimaschutz. Experten loben die Fortschritte. Doch ein Sektor hinkt hinterher.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|CO2 European Emission Allowances
|25,15
|-0,35
|-1,37