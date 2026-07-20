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20.07.2026 06:00:19
Coffee drinkers turning to whole beans as prices soar, says Lavazza
Chair of Italian family-owned group says consumers are opting for ‘less but better’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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