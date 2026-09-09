Rohstoffe an der Börse 09.09.2026 10:13:20

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 1,17 Prozent auf 4.406,70 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.355,65 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 1,46 Prozent auf 66,73 US-Dollar, nach 65,77 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Platinpreis um 0,62 Prozent auf 1.860,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.849,00 US-Dollar wert.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 0,37 Prozent auf 1.364,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.359,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 2,10 Prozent auf 99,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 97,92 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,34 Prozent auf 94,28 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 93,03 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:14 Uhr zieht der Baumwolle um 1,21 Prozent auf 0,84 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,21 Prozent auf 3,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,50 US-Dollar stand.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 13,03 US-Dollar am Vortag auf 12,99 US-Dollar nach unten (--0,25 Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,03 Prozent auf 341,70 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 341,80 US-Dollar.

Nach 0,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag um 0,24 Prozent auf 0,70 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,33 Prozent auf 0,18 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,18 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,69 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf 2,90 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,92 US-Dollar lag.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 2,41 Prozent auf 123,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 120,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 139,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (138,75 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:05 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer -- DAX im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gibt zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erleidet Verluste. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen