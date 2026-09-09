Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 1,17 Prozent auf 4.406,70 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.355,65 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 1,46 Prozent auf 66,73 US-Dollar, nach 65,77 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Platinpreis um 0,62 Prozent auf 1.860,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.849,00 US-Dollar wert.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 0,37 Prozent auf 1.364,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.359,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 2,10 Prozent auf 99,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 97,92 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,34 Prozent auf 94,28 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 93,03 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:14 Uhr zieht der Baumwolle um 1,21 Prozent auf 0,84 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,21 Prozent auf 3,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,50 US-Dollar stand.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 13,03 US-Dollar am Vortag auf 12,99 US-Dollar nach unten (--0,25 Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,03 Prozent auf 341,70 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 341,80 US-Dollar.

Nach 0,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag um 0,24 Prozent auf 0,70 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,33 Prozent auf 0,18 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,18 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,69 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf 2,90 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,92 US-Dollar lag.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 2,41 Prozent auf 123,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 120,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 139,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (138,75 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at