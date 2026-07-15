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15.07.2026 15:03:24
Conagra Says Rising Beef, Oil and Logistics Costs Will Keep Inflation Elevated
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Rohstoffe in diesem Artikel
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