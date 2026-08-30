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30.08.2026 14:12:32
Controversial Venezuelan executive courts investors after Trump oil deal
Alejandro Betancourt is US’s minority partner in company that will control more than 65bn barrels of oil reservesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.