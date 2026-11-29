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29.11.2026 09:35:22
COP31 climate talks end without consensus on how to fund vulnerable countries or move the world away from coal, oil and gas use
After two weeks of tough talks, the COP31 climate summit has closed without a consensus on how to quit fossil fuels or fund countries struggling to adapt to a hotter world.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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