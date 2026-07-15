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15.07.2026 17:32:00
Copper is shadowing the hyperscaler stocks — but wait for a dip before buying
Copper prices have climbed 12.5% since the start of the year, with Nvidia and Broadcom up around the same amount in that time.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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