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06.09.2026 13:45:00

Copper Just Soared to an All-Time High, but This Stock Is Still a Great Value

The price of copper recently hit an all-time high, helping lift the stock of copper miner Freeport-McMoRan (NYSE: FCX). For short-term traders, that kind of news might be a cause for caution. But unless you have a strong view that copper will decline markedly from here, the stock continues to look highly attractive. Here's why.The chart below shows just how well the metal has performed in recent years and the strength of its recent run.Data source: S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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