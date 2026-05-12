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12.05.2026 23:43:00

Copper prices are now at their highest level on record. AI is only part of the story.

Copper refining now has a Strait of Hormuz problem.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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