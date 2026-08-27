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27.08.2026 14:00:00
Copper’s record run is sending three clear messages about the state of financial markets today
Copper just hit a fresh record, while one ETF tracking the metal is up nearly 20% in August and on pace for its best month on record.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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