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30.03.2026 13:37:34
Cotton On not exiting Asia; liquidated Asian unit is inactive and does not operate any stores
Clarification followed media reports that it was closing Asia retail operations based on liquidation of a dormant entityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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