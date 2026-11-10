Could Silver Skyrocket Before the End of 2026?

The price of silver has been rising modestly since last week's midterm election results, firmly above $50. The precious metal, however, remains well down from the highs of more than $120 that it reached early on in the year.

With growing economic and political uncertainty, along with the markets looking a bit shaky of late, could now be a good time to invest in a silver-tracking fund such as the iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV)?

Image source: Getty Images.

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