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22.05.2026 06:00:32
Countries need clarity on war before tapping oil reserves, France says
G7 finance ministers did not discuss second emergency release to calm energy crisis, says Roland LescureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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