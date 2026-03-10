|
CPI on tap: Inflation seemed to slow before Iran conflict jacked up oil prices. But did it really?
Oil prices have surged since the start of the conflict with Iran and American consumers are going to suffer the consequences at the gas pump, but the higher cost of energy won't show up in the latest reading on U.S. inflation.
