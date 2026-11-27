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27.11.2026 03:03:22
Crew member dies after diesel tanker sinks off Ibiza coast
Authorities rescued 17 crew members but one later died in hospital after a diesel tanker capsized off the Spanish island of Ibiza. A contingency plan against possible pollution damage is now in place.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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