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06.05.2026 19:33:44
Crude Oil Dips 7%; Kraft Heinz Earnings Top Views
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|99,02
|-2,94
|-2,88
|Ölpreis (WTI)
|92,53
|-2,55
|-2,68
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