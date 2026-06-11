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11.06.2026 17:44:47
Crude Oil Edges Higher; Driven Brands Posts Upbeat Earnings
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|88,59
|-0,54
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|Ölpreis (WTI)
|86,27
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