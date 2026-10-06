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06.10.2026 18:04:20
Crude Oil Edges Lower; Lamb Weston Shares Surge Following Upbeat Q1 Earnings
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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