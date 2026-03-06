|
06.03.2026 21:45:00
Crude-oil futures haven’t been this overbought since 1990. That doesn’t mean the rally is over.
A momentum indicator for a crude futures chart has soared to its highest level in 36 years, but as the Wall Street saying goes, overbought doesn't mean over.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|93,31
|9,00
|10,67
|Ölpreis (WTI)
|90,90
|9,89
|12,21
